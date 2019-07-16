Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:19

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.ру03:12

Рубль растёт к доллару

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Рубль днем снижается к доллару и слегка растет к евро на нейтральном фоне

ПРАЙМ07:48

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 16 июля

Экономика сегодня03:11

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,71 рубля

ТАСС03:05

Доллар и евро потеснили рубль на старте торгов

Росбалт03:56

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфакс03:18
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В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
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Музыка

Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019

Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
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Сын Почеттино подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Обновлено в 10:18
Политика

Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов

Обновлено в 10:33
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

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Армия и оружие

МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году

Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика

Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству реплик люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

Смерч у берегов Сочи попал на видео

Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
Обновлено в 10:11
Политика

У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг

Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Обновлено в 10:53
Экономика

Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса

Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов

Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
Обновлено в 07:44
Здоровье

В Новосибирске больных с инфарктом начнут лечить в клинике Мешалкина

Обновлено в 08:54
Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.
Обновлено в 10:32
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
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Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык

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Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере

Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере с вытянутым экраном и более узкими, в сравнении с предшественником, рамками.
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