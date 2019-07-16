Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:19
Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
Происшествия
В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Музыка
Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019
Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии.
Обновлено в 06:41
Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Футбол
Сын Почеттино подписал контракт с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 10:18
Политика
Меркель и Санду не смогли встать во время гимнов
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini
Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству реплик люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Смерч у берегов Сочи попал на видео
Над берегом Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы.
Обновлено в 10:11
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи
Из капитала СПВБ уже вышли частные Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (они владели пакетами по около 11% акций), другой акционер — Национальный расчетный депозитарий — еще с 14 февраля перестал владеть долей в бирже, писал ранее РБК.
Обновлено в 09:57
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Политика
Силуанов назвал причину распада СССР
Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
Обновлено в 02:01
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Василий Голубев попал в число политически устойчивых губернаторов
Среди губернаторов в ЮФО в рейтинг вошли главы Астраханской области и Адыгеи – то есть риск их отставки невелик.
Обновлено в 07:44
Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера
Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.
Обновлено в 10:32
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Журналиста выгнали с украинского пляжа за украинский язык
Обновлено в 10:51
Гаджеты
Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере
Недорогой смартфон LG Harmony 3 представили на рендере с вытянутым экраном и более узкими, в сравнении с предшественником, рамками.
Обновлено в 11:02