Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:22

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 65 рублей

ТАСС12:46

Рубль растёт к доллару и снижается к евро на открытии торгов

News.ru03:27

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки, к евро — на 9

Банки.ру12:29

Рубль вечером ускорил укрепление к доллару и развернулся вверх к евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Финмаркет12:59

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Росбалт03:54

Курс доллара упал ниже 65 рублей

RT на русском11:40

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Интерфакс03:22
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Общество

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Обновлено в 08:49
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В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой

Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Авто

Появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW

Речь идет о переднеприводной модели 1-й серии, а она уже неоднократно попадала в объективы камер фотошпионов, однако ее кузов был покрыт камуфляжной пленкой.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Музыка

Дженнифер Лопес в новом клипе устроила парад «голых» нарядов

В клипе Джей Ло устроила парад откровенных нарядов – то она предстаёт в ковбойских сапогах, шляпе и полупрозрачном костюме с экстремальным декольте, то в платье в глубокими разрезами, которое надела без нижнего белья, то в сексуальном боди.
Обновлено в 08:03
Общество

Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве

Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Политика

Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда

Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.
Обновлено в 12:43
Политика

Зеленский попросил МВД Украины обеспечить его госохраной

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД страны с просьбой о государственной охране.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Обновлено в 06:29
Здоровье

У свердловского Минздрава накопились проблемы

Попутно ведомство упрекнуло свердловский Минздрав в неэффективном использовании мощностей, задействованных в системе ОМС.
Обновлено в 11:06
Наука

Учёные ТПУ синтезировали полимеры при комнатной температуре

Процесс полимеризации при комнатной температуре под действием света впервые провели учёные Томского политехнического университета (ТПУ), сообщает 8 апреля пресс-служба вуза.
Обновлено в 00:35
Политика

В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»

О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Футбол

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Петербурге в вузе Минтранса проходят обыски

В сообщении ведомства отмечается, что обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой").
Обновлено в 11:04
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

Защита Кокорина обжаловала продление ареста

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:00
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
Наука

Носимую роборуку научили держать предметы при монтажных работах

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым

Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
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