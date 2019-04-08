Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:22

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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