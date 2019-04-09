Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:20

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Дорогая нефть поддержала рубль. Почему изменился курс валют

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Интерфакс03:26

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

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Рубль умеренно растет на открытии торгов

Газета.Ru04:07

Валютные торги в РФ открылись укреплением рубля, евро уходил ниже отметки 73

Банки.ру03:23
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Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

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Происшествия

Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Происшествия

Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре

Обновлено вчера в 14:11
Авто

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Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
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Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
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Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 02:22
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи

Обновлено вчера в 11:35
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
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Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Девушку раскритиковали пользователи Интернета. Футболист Андрей Аршавин впервые вывел в свет свою новую возлюбленную по имени Евгения.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
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Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь

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Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
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Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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Политика

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

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Обновлено вчера в 17:34
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
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Мейси Уильямс случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»

Меньше чем через неделю поклонники увидят последний сезон «Игры престолов».
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Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
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Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
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