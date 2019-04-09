Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:20
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Член банды Басаева получил 11 лет колонии за теракт в Буденновске
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 11 годам колонии общего режима жителя Чечни Руслана Исламова за участие в банде Шамиля Басаева и нападении на город Буденновск в 1995 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Конор Макгрегор устроил драку в ирландском баре
Обновлено вчера в 14:11
Авто
Хэтчбек Cupra Leon станет гибридом
Суббренд испанской компании Seat обновит хетчбэк Leon. Новая генерация хетчбэка Cupra Leon будет оснащаться гибридной силовой установкой.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать
Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Политика
Кремль не связывает с Рогозиным нарушения в «Роскосмосе»
Напомним, прокурорская проверка выявила масштабные хищения в "Роскосмосе" и некоторых компаниях, принадлежащих "Ростеху".
Обновлено в 07:11
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика
Лукашенко ответил на «гвалт» по поводу его слов об украинских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гвалтом» бурную реакцию на его заявления о возможных итогах президентских выборов на Украине.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани) по прозвищу Таро освободился из колонии, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области.
Обновлено в 03:55
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Девушку раскритиковали пользователи Интернета. Футболист Андрей Аршавин впервые вывел в свет свою новую возлюбленную по имени Евгения.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Кино
Мейси Уильямс случайно рассказала о судьбе героев из последнего сезона «Игры престолов»
Меньше чем через неделю поклонники увидят последний сезон «Игры престолов».
Обновлено в 08:42
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17