Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:20

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

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