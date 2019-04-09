Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:20

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль умеренно растет на открытии торгов

Газета.Ru04:07

Курс доллара снизился на четыре копейки

News.ru03:49

Курс доллара упал ниже 65 рублей

RT на русскомвчера в 11:40

Курс евро опустился ниже 73 рублей

ТАСС03:24

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10

Валютные торги в РФ открылись укреплением рубля, евро уходил ниже отметки 73

Банки.ру03:23

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Интерфакс03:26
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Политика

Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах

В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
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Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Наука

Пермский ученый открыл девять новых видов «морозоустойчивых» комаров

Обновлено в 03:50
Политика

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
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США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС

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Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Обновлено в 05:52
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Футбол

Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в мадридский «Реал».
Обновлено в 03:03
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике.
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Происшествия

Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Экономика

В России предложили ввести катастрофические бонды

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
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Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой

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Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Обновлено в 06:43
Происшествия

Российскую порно-актрису Лолу Тэйлор обманул интернет-мошенник

Девушка намерена добиться того, чтобы виновник сел в тюрьму Российская порно-актриса Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) пожаловалась на то, что ее обманул мошенник.
Обновлено в 05:08
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Общество

По просьбам жителей в Митине построят школу и детский сад

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
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