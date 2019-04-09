Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:20
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию
В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС
Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.
Обновлено в 02:59
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Футбол
Эден Азар: «Полностью сосредоточен на игре за „Челси“»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в мадридский «Реал».
Обновлено в 03:03
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини
Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Максима Виторгана сняли в объятиях Дарьи Екамасовой
Обновлено в 03:29
Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Происшествия
Российскую порно-актрису Лолу Тэйлор обманул интернет-мошенник
Девушка намерена добиться того, чтобы виновник сел в тюрьму Российская порно-актриса Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) пожаловалась на то, что ее обманул мошенник.
Обновлено в 05:08
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Общество
По просьбам жителей в Митине построят школу и детский сад
Обновлено в 05:08
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04