Финансы
Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торговВести.Финанс 03:20
Доллар немного вырос, евро чуть снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль незначительно измнился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти
Финмаркетвчера в 13:05
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В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом на улице Новоажимова в Ижевске.
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Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
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Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
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У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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