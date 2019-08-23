Доллар немного вырос, евро чуть снизился на старте торгов на Московской бирже. Рубль незначительно измнился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль немного снизился к доллару и вырос к евро на старте торгов

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