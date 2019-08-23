Финансы

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:22

3 фото
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль ждет важное событие

Expert.ru00:55

Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти

Финмаркетвчера в 13:05

Рубль немного укрепляется после недельного падения

ТАСС20 августа в 13:52

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финансвчера в 03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Шоу-бизнес

«Вылитая Мила Йовович!» — Марина Александрова с новой прической стала копией голливудской актрисы

Обновлено в 13:00
Экономика

В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»

Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Кино

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

История с переходом полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" привлекла себе повышенное внимание после того, как были опубликованы бумаги, в которых указывалась сумма трансфера и компенсации его бывшим командам.
Обновлено в 12:33
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Политика

В Крыму отреагировали на решение The Guardian убрать подпись к фото

Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов прокомментировал исправление британской газеты The Guardian подписи к фотографии с фестиваля "Таврида - АРТ".
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Обновлено в 12:35
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия

Участников перестрелки в Краснодаре было не менее 30 – СК

Не менее 30 человек участвовали в перестрелке в Краснодаре в ночь на 21 августа, об этом 23 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество

Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:45
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Музыка

Показательный оркестр МЧС участвует в фестивале «Спасская башня»

В этом году Показательный оркестр МЧС России выступает в прологе и эпилоге фестиваля в составе сборного оркестра.
Обновлено в 02:35
Общество

В американском приюте поселился огромный кот

В американском приюте для животных Моrrіs Апімаl Rеfиде в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Общество

На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Транспорт

МВД определит статус гироскутеров и электросамокатов уже в 2019 году

Минтранс РФ разрабатывает правила регулирования дорожного движения с использованием электромеханических транспортных средств (ЭМТС), а МВД до конца 2019 года закончит исследование по определению административно-правового статуса участников движения на таком транспорте.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Космос

ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере

Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено в 06:12
Общество

Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

Обновлено в 02:33
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
Хоккей

Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд "Сириус-2019".
Обновлено в 13:00
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Политика

Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол

Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное