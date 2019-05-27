Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:24

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов

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