Финансы

Рубль немного подорожал на бирже после сильного падения накануне
Свободная Пресса
21 декабря в 03:18

В течение следующего часа доллар снизился ещё на 18 копеек и к 11 утра торговался на уровне 67,96. В свою очередь, курс евро на открытии упал на 27 копеек по сравнению с закрытием и составлял 78,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дешеветь и через час торгов стоила 77,9.
Свободная Пресса21 декабря в 03:18

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Курс доллара достиг 69 рублей впервые с сентября

Коммерсантъ21 декабря в 15:06

Курс доллара достиг отметки 69 рублей

Интерфакс21 декабря в 15:15

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

News.ru21 декабря в 13:12

Доллар поднялся выше 69 рублей

Взгляд.ру21 декабря в 12:49

Курс доллара превысил 69 рублей

ТАСС21 декабря в 12:33

Курс доллара превысил 69 рублей

RT на русском21 декабря в 12:55

Доллар после окончания основной сессии доходил до 69 рублей

Банки.ру21 декабря в 13:11
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Финансы

Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации

Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Финансы

Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы

Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено 21 декабря в 15:45
Финансы

Кто заставит Украину платить пенсии жителям Донбасса

В конечном счёте, первым шагом к урегулированию вопроса пенсий жителей не подконтрольных Киеву территорий, могло быть упрощение получения подобной справки.
Обновлено в 02:59
Финансы

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2, 25-2, 50 % годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Обновлено 20 декабря в 00:17
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы

Рубль вошел в пятерку наиболее подешевевших валют в этом году

Рубль потерял почти 13% в цене и вошел в пятерку наиболее подешевевших валют.
Обновлено 20 декабря в 14:55
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы

ЦБ: иностранцы в ноябре продали ОФЗ на 15 млрд рублей

«Увеличение биржевых продаж ОФЗ в ноябре может быть связано с увеличением покупок на аукционах ОФЗ: нерезиденты покупают на первичном рынке и продают на вторичном», — рассуждают в ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 06:54
Финансы

Аналитик: Нефтяной рынок пребывает в унынии, и рублю будет тяжело

Мировой нефтяной рынок «остается в унынии», и российская нацвалюта «не в состоянии противостоять» мощному сырьевому негативу.
Обновлено 21 декабря в 09:02
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы

ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля

Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено 20 декабря в 07:44
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