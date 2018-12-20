В течение следующего часа доллар снизился ещё на 18 копеек и к 11 утра торговался на уровне 67,96. В свою очередь, курс евро на открытии упал на 27 копеек по сравнению с закрытием и составлял 78,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дешеветь и через час торгов стоила 77,9.

Рубль немного подорожал на бирже после сильного падения накануне

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