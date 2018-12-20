Финансы

Рубль немного подорожал на бирже после сильного падения накануне
Свободная Пресса
21 декабря в 03:18

В течение следующего часа доллар снизился ещё на 18 копеек и к 11 утра торговался на уровне 67,96. В свою очередь, курс евро на открытии упал на 27 копеек по сравнению с закрытием и составлял 78,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дешеветь и через час торгов стоила 77,9.
Свободная Пресса21 декабря в 03:18

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Курс доллара достиг 69 рублей впервые с сентября

Коммерсантъ21 декабря в 15:06

Курс доллара достиг отметки 69 рублей

Интерфакс21 декабря в 15:15

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

News.ru21 декабря в 13:12

Доллар поднялся выше 69 рублей

Взгляд.ру21 декабря в 12:49

Курс доллара превысил 69 рублей

ТАСС21 декабря в 12:33

Курс доллара превысил 69 рублей

RT на русском21 декабря в 12:55

Доллар после окончания основной сессии доходил до 69 рублей

Банки.ру21 декабря в 13:11
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Финансы

Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации

Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Финансы

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено в 00:50
Финансы

Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе

Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы

Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар

Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:02
Финансы

ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов

Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Финансы

ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка

Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы

Украина получила новый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено 21 декабря в 03:51
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы

«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК

"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы

«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы

Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку

Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.
Обновлено 20 декабря в 10:20
Финансы

Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы

Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку

20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено 21 декабря в 03:08
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