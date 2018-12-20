Финансы
Рубль немного подорожал на бирже после сильного падения накануне
Рубль немного подорожал на бирже после сильного падения наканунеСвободная Пресса21 декабря в 03:18
В течение следующего часа доллар снизился ещё на 18 копеек и к 11 утра торговался на уровне 67,96. В свою очередь, курс евро на открытии упал на 27 копеек по сравнению с закрытием и составлял 78,06 рубля. В дальнейшем европейская валюта продолжила дешеветь и через час торгов стоила 77,9.
Свободная Пресса21 декабря в 03:18
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Финансы
Белорусский Нацбанк расширит меры по дедолларизации
Национальный банк Белоруссии опубликовал постановление, регулирующее осуществление операций в иностранной валюте, которое содержит меры по дедолларизации белорусской экономики.
Обновлено в 01:07
Финансы
Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников
Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено в 00:50
Финансы
Заемщики хотят взять кредит на свадьбу бывшей жене и операцию крысе
Можно взять кредит, но главное заранее рассчитать, сможете ли вы его вернуть и не станут ли платежи обременительными для бюджета.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:02
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено 21 декабря в 07:16
Финансы
Украина получила новый транш от МВФ
Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), заявили 21 декабря в пресс-службе национального банка Украины, сообщило информационное агентство «УНН».
Обновлено 21 декабря в 03:51
Финансы
В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками
Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено 21 декабря в 13:00
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 21 декабря в 08:36
Финансы
«Альфа-Банк» разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 002Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено 21 декабря в 08:00
Финансы
Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку
Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.
Обновлено 20 декабря в 10:20
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено 21 декабря в 03:06
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено 21 декабря в 16:12
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено 21 декабря в 02:25
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено 21 декабря в 03:08