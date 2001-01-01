Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро

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