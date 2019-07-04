Рубль немного ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (ММВБ). Курс доллара расчетами «завтра» на 10:08 по московскому времени вырос на 1 копейку, до 63,33 рубля.

Рубль немного подешевел к доллару и евро на открытии торгов 4 июля

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