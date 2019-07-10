Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

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