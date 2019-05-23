Энергетика
Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефтиREGNUM 00:11
Поддержку рублю оказывал налоговый период, а на вечерней сессии — общее ослабление американского доллара. Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась на 0,87%.
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Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Кино
Вышел первый тизер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука
По слухам, во второй части «Притяжения», которая получила название «Вторжение», зрителей ждет еще больше компьютерной графики и крутых экшн-сцен.
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Пензенского экс-министра задержали за пьяное изнасилование
В ведомстве не стали называть фамилию подозреваемого, однако источник сообщил, что за изнасилование был задержан экс-глава минздрава Пензенской области Владимир Стрючков.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Решение о строительстве храма в сквере Екатеринбурга отменено
Обновлено вчера в 10:25
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Херард Пике: «„Энфилд“ стал кошмаром, который запомнится надолго»
Прошли дни, но мы еще не забыли о поражении. Это кошмар, который запомнится надолго.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Авиарейс из Кургана до Москвы задержан из-за технических неполадок
Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют
Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.
Обновлено в 01:44
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Всемирный банк отчитался о бедности украинцев
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из самых бедных стран региона и по этому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии, сообщается в специальном докладе Всемирного банка.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Общество
В Петербурге закрыли кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Общество
У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия
Обновлено в 00:28
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37