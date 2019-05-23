Рубль негативно отреагировал на «обвал» нефтиREGNUM 00:11

Поддержку рублю оказывал налоговый период, а на вечерней сессии — общее ослабление американского доллара. Сегодня, 24 мая, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent восстановилась на 0,87%.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Происшествия В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка "Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Кино Вышел первый тизер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука По слухам, во второй части «Притяжения», которая получила название «Вторжение», зрителей ждет еще больше компьютерной графики и крутых экшн-сцен.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских официально поженились Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

Происшествия Пензенского экс-министра задержали за пьяное изнасилование В ведомстве не стали называть фамилию подозреваемого, однако источник сообщил, что за изнасилование был задержан экс-глава минздрава Пензенской области Владимир Стрючков.

Армия и оружие Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.

Здоровье Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.

Политика Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Экономика В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.

Авто Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.

Происшествия В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.

Авто Skoda представила обновленный Superb На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.

Экономика Всемирный банк отчитался о бедности украинцев По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из самых бедных стран региона и по этому показателю находится на уровне Армении, Грузии и Молдавии, сообщается в специальном докладе Всемирного банка.

Политика Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.