Экономика

Рубль назвали самой недооцененной валютой
Известия
вчера в 23:19

Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса, согласно «индексу Биг мака», пишет The Economist. По мнению экспертов, которые проанализировали паритет покупательской способности валют исходя из стоимости бургера сети McDonald's, рубль значительно недооценен по сравнению с долларом США.
Известиявчера в 23:19

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Рубль оказался самой недооцененной валютой мира по «индексу Биг Мака»

Телеканал 360°00:14

Рубль назвали самой недооцененной валютой

Известиявчера в 23:19

The Economist подсчитал курс рубля к доллару по «индексу Биг Мака»

Rambler News Serviceвчера в 13:58

Рубль пересчитали на Биг-Маки и назвали его самой недооцененной валютой

Lenta.ruвчера в 21:06

The Economist: рубль остается недооцененным по «индексу Биг Мака»

Snob.ruвчера в 17:30

The Economist счел российский рубль самой недооцененной валютой мира

РБКвчера в 16:00

Судя по бигмакам. Рубль оказался самой недооценённой валютой к доллару

Life.ruвчера в 22:44
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Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Обновлено в 00:33
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено вчера в 22:47
Космос

Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности

Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Политика

В США изучают список посетивших инаугурацию Трампа политиков с Украины

Спецпрокурор Соединенных Штатов по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберт Мюллер изучает список политиков и бизнесменов с Украины, которые присутствовали на инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений

По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Следователи прекратили дело за мемы против студентки Мотузной

Обновлено в 00:04
Хоккей

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Космос

Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля

«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли, первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по этой теме состоялось в четверг», ― приводит ТАСС слова своего источника.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Путешествия

Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам

Обновлено вчера в 22:09
Космос

Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса

Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля

Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать

Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обновлено вчера в 21:53
Авто

Ford может закрыть заводы в России

В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске.
Обновлено вчера в 15:19
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено вчера в 07:09
Космос

SpaceX завершила установку ракеты для суборбитального полета Starship

Обновлено в 00:18
Армия и оружие

США начали вывод военной техники из Сирии

Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Трамп отменил поездку на форум в Давос

Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Общество

Самый богатый человек в мире объявил о разводе со своей женой

Богатейший человек на планете, глава компании Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи.
Обновлено 09 января в 11:28
Политика

Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10
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