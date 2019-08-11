Финансы

Рубль нашёл поддержку у мировых центробанковNews.ru 05:25

Судя по всему, количественное смягчение по всему миру к концу текущего года ещё наберёт обороты, — подчёркивает эксперт. Кроме того, удержаться рублю на плаву поможет Саудовская Аравия, которая снова серьёзно настроилась на поддержку нефтяных котировок.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт: Мировые центробанки поддержали рубль

Актуальные Новости01:23

Эксперт рассказал о поддержке рубля со стороны мировых центробанков

Давыдов.Индекс04:21

Мировые центробанки оказывают поддержку рублю

Бизнес-новости в Кирове03:21

Рубль нашёл поддержку у мировых центробанков

News.ru05:25

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

Обновлено в 08:06
Авто

Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России

Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России. Его опубликовало Аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 06:36
Общество

Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
Обновлено в 08:08
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Религия

Милонов показал, как празднуют Рождество святителя Николая в Шушарах

Обновлено в 04:52
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол

Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» Лэмпарда

Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе

На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Футбол

Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки

Обновлено в 06:21
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Футбол

На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров

В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество

Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве

В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:16
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира

Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии сыграли с белгородским «Салютом»

На территории колонии № 4 в Белгородской области прошёл товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, и футбольным клубом "Салют".
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Ницой сказала, что уничтожит Украину

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержания

Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппины
Государство
Островное государство в Юго-Восточной Азии. Население, по оценке 2017 года, составляет 104 918 000 человек, плотность населения составляет 338 человек на 1 кв. км, территория - 299 764 км². Занимают двенадцатое место в мире по численности населения и 72-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Новая Зеландия
Государство
Государство в юго-западной части Тихого океана, в Полинезии, расположенное на двух крупных островах и большом количестве прилегающих более мелких островов. Население, по данным Статистического управления Новой Зеландии по состоянию на июнь 2017 года, составляет 4 793 700 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное