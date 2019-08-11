Финансы
Рубль нашёл поддержку у мировых центробанковNews.ru 05:25
Судя по всему, количественное смягчение по всему миру к концу текущего года ещё наберёт обороты, — подчёркивает эксперт. Кроме того, удержаться рублю на плаву поможет Саудовская Аравия, которая снова серьёзно настроилась на поддержку нефтяных котировок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Авто
Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России
Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России. Его опубликовало Аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 06:36
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.
Обновлено в 08:08
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» Лэмпарда
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Врачи назвали способы борьбы с гипертонией
Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Политика
Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Футбол
Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки
Обновлено в 06:21
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Экономика
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Футбол
Кокорин и Мамаев в колонии сыграли с белгородским «Салютом»
На территории колонии № 4 в Белгородской области прошёл товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, и футбольным клубом "Салют".
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03