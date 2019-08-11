Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанковРоссийская газета вчера в 23:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Рубль нашёл поддержку у мировых центробанков

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Эксперт рассказал о поддержке рубля со стороны мировых центробанков

Давыдов.Индекс04:21

Эксперт: Мировые центробанки поддержали рубль

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Мировые центробанки оказывают поддержку рублю

Бизнес-новости в Кирове03:21

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Российская газетавчера в 23:00
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

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Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
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СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Общество

Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено 09 августа в 09:51
Религия

Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин

Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе

Обновлено в 05:21
Происшествия

СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве

Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Футбол

Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»

Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Общество

Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки

Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие

Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море

Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Культура

«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет

Обновлено вчера в 17:00
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Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Авто

Составлен топ-10 наиболее популярных люксовых авто в России

Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.
Обновлено в 00:55
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол

Месси рискует пропустить старт сезона

Обновлено в 02:00
Футбол

Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика

Gett предупредил о возможном росте цен на такси на 20%

Водитель и таксопарки после осуществления сделки просто перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении представителей компании.
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