Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанковРоссийская газета вчера в 23:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено 09 августа в 09:51
Религия
Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Футбол
Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Культура
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Составлен топ-10 наиболее популярных люксовых авто в России
Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.
Обновлено в 00:55
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол
Месси рискует пропустить старт сезона
Обновлено в 02:00
Футбол
Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Экономика
Gett предупредил о возможном росте цен на такси на 20%
Водитель и таксопарки после осуществления сделки просто перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении представителей компании.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Динамо»
Обновлено вчера в 13:55