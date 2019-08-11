Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанковРоссийская газета вчера в 23:00

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Мировые центробанки оказывают поддержку рублю

Бизнес-новости в Кирове03:21

Эксперт: Мировые центробанки поддержали рубль

Актуальные Новости01:23

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Российская газетавчера в 23:00
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Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге

Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие

Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Обновлено вчера в 19:50
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Доктор Мясников по походке диагностирует болезни

Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео

Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Бавария» отказалась от приобретения Сане после полученной им травмы

По их данным, "Бавария" учла серьёзность травмы нападающего – у немца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена – и решила отказаться от трансфера.
Обновлено в 02:28
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Таксист сбил гусыню, переводившую через дорогу своих птенцов

Обновлено в 03:25
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому

Обновлено вчера в 02:53
Религия

В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец

Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Политика

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена.
Обновлено вчера в 20:29
Единоборства

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш

Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Авто

Назван ТОП-5 интересных стартапов, которые изменят автоиндустрию

Обновлено в 03:42
Происшествия

Более 450 домов в Тулуне не подлежат восстановлению

Обновлено в 03:06
Экономика

Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают

Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК

Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено 09 августа в 19:15
Общество

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Прокуратура в Краснокаменске не разрешила МВД вскрыть машину с женой помощника прокурора

Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
Обновлено в 02:42
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Электрички Горьковского направления МЖД следуют мимо платформы Черное

Обновлено в 02:52
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