Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанковРоссийская газета вчера в 23:00
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Экономика
Цена на хлеб в Орловской области растёт быстрее инфляции
В июле 2018 года годовая инфляция в России находилась на уровне 4,7%. Возможный рост цен на хлеб производители прогнозировали еще в начале этого года.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Более 240 человек задержала полиция накануне в центре Москвы
Обновлено в 01:00
Культура
Претендентки на титул «Дангына Тувы» ответили на вопросы журналистов
Обновлено 09 августа в 10:00
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено вчера в 12:42
Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма
Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Обновлено в 02:30
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в товарищеском матче
Обновлено вчера в 20:31
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Vivo выпустит смартфон с тройной камерой и мощным аккумулятором
В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные о новом смартфоне Vivo среднего уровня: аппарат имеет кодовое обозначение V1928A.
Обновлено вчера в 08:07
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
«Бавария» решила не приобретать Сане после его травмы
Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщают британские СМИ.
Обновлено в 01:56
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30
Общее число пострадавших в результате серии взрывов на военном арсенале под городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 30 человек.
Обновлено в 02:24
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Футбол
Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы
Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».
Обновлено в 01:39
Политика
Депутат Госдумы связал пожары в Сибири с климатическим оружием США
Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» связал лесные пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве с использованием американцами против России климатического оружия.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Тбилисский суд отпустил бывшего гендиректора «Рустави-2» под залог
В Тбилиси городской суд отпустил бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2" под залог в 14 тысяч долларов.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Общество
На митинге в Москве насчитали несколько десятков задержанных
На акции в Москве задержаны 23 человека, передает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:33