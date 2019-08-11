Финансы

Рубль нашел поддержку у мировых центробанковРоссийская газета вчера в 23:00

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Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
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Эксперт: Мировые центробанки поддержали рубль

Актуальные Новости01:23

Рубль нашел поддержку у мировых центробанков

Российская газетавчера в 23:00
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В базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные о новом смартфоне Vivo среднего уровня: аппарат имеет кодовое обозначение V1928A.
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Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщают британские СМИ.
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Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

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Общее число пострадавших в результате серии взрывов на военном арсенале под городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 30 человек.
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Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» связал лесные пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве с использованием американцами против России климатического оружия.
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