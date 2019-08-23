Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM вчера в 08:41
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но риски сохраняются - Пауэлл
Финмаркетвчера в 11:31
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Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
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Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
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Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
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Происшествия
91-летний мужчина из BMW погиб в аварии на КАД Петербурга
Водитель автомобиля BMW, женщина 1970 года рождения, получила травмы средней степени тяжести.
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Армия и оружие
Трамп считает, что Ким Чен Ын «любит проводить ракетные испытания»
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".
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Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад.
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Гаджеты
Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985
Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
«Шествие достоинства» вместо парада проходит в Киеве в День независимости Украины
"Шествие достоинства", которое организовано вместо традиционного парада на День независимости Украины, проходит в субботу в центре Киева.
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Происшествия
Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Разработан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено вчера в 09:35
Армия и оружие
Россия тайно помогает Украине громить Донбасс
Все дело в печальной судьбе контракта, заключенного в 2016 году между Минобороны Украины (МОУ) и ХКБ на изготовление для воюющей за Донбасс армии 45 новеньких и сугубо украинских бронетранспортеров БТР-4 «Буцефал» (разработка начата еще в 2002 году Харьковским конструкторским бюро машиностроения в инициативном порядке в рамках темы ОКР «Ладья»).
Обновлено в 02:36
Экономика
В кабмин внесли проект программы по восстановлению Иркутской области после паводка
Проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка с объемом финансирования более 35 млрд рублей внесен в правительство РФ, сообщается в пятницу на сайте Минстроя России.
Обновлено вчера в 07:21
Транспорт
Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
Тридцать один рейс задержан и двенадцать отменены в аэропортах Москвы в субботу.
Обновлено в 00:55
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года установлена на уровне 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено вчера в 14:25
Кино
Disney анонсировал сериал про Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором
Во время D23 состоялся анонс сериала про Оби-Вана Кеноби, роль которого вновь исполнит Юэн Макгрегор.
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Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Обновлено вчера в 23:31
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Note 10
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13