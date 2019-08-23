Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 18:26
Политика
Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии.
Обновлено в 18:46
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено в 03:09
Общество
Овнам повезёт с финансами, а Девам стоит отказаться от риска
ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова возглавила список самых богатых актрис
Американская актриса Скарлет Йоханссон второй раз стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.
Обновлено в 17:08
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Кино
В Ереване стартует фестиваль духовно-нравственных фильмов Fresco
Обновлено в 06:57
Наука
Капли воды с наночастицами изменили цвет при 32 градусах Цельсия
Химики создали материал, который резко меняет оптические свойства при нагревании выше 32 градусов Цельсия, что достигается за счет взаимодействия наночастиц золота, покрытых специальным полимером.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Кино
Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой
Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
За нарушение антидопинговых правил 27-летнего спортсмена дисквалифицировали на четыре года.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Опубликованы первые видеокадры с места взрыва в Нёноксе
Местные жители опубликовали кадры с мест взрыва в Нёноксе.
Обновлено в 20:17
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Экономика
Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка
За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.
Обновлено в 17:06
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55