Экономика

Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41

Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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