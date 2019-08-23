Экономика
Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Происшествия
В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка
В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Гаджеты
Apple запатентует «умные» часы с поддержкой 5G
Apple подала в Бюро по патентам и торговым знакам США заявку на получение патента на «умные» часы Apple Watch, которые поддерживают технологию 5G.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Предположительно, после ухудшения состояния роженицы врач уехала домой, сославшись на то, что ее смена закончилась.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала фото дочери в образе Русалочки
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых Надя предстала в костюме Русалочки.
Обновлено в 11:01
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Обновлено в 05:33
Общество
Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников
За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.
Обновлено в 05:43
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено в 02:53
Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».
Обновлено в 14:54
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Хоккей
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
СКА одержал победу над «Сочи» (3:1) в матче на предсезонном турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:50
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Политика
Кремль анонсировал «важное заявление» Путина
В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
Обновлено в 05:54
Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено в 14:05
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Виктория Макарская встала на защиту мужа-«тирана»
Обновлено в 08:48
Политика
США отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено в 00:55
Здоровье
Куйвашев поручил Бидонько разобраться с бунтом нижнетагильских врачей
Губернатор Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области.
Обновлено в 12:26