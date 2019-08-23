Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Энергетика
В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ
Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.
Обновлено вчера в 08:43
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Более половины россиян признались в занятиях самолечением
Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.
Обновлено в 02:57
Здоровье
В России расплодились переносчики тропических лихорадок
Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций
Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Суд отказался рассматривать дело о разводе Лены Катиной
Лена Катина хотела, чтобы процесс проходил в закрытом режиме, но в здание суда все же проникли журналисты.
Обновлено в 07:00
Наука
Миф: «10 000 часов практики» не сделают из вас эксперта
В среднем к 20 годам лучшие музыканты набирали по 10 000 часов практики.
Обновлено вчера в 02:37
Общество
В чеченском Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Huawei представила ИИ-процессор Ascend 910 и новый фреймворк Mindspore
Ещё компания Huawei представила Mindspore — вычислительную среду разработки приложений на основе искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:24
Политика
Осквернение памятника Коневу: Россия выразила Чехии протест
Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России и выразил ему протест, связанный с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 11:49
Политика
Трамп призвал американские компании уходить из КНР
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании незамедлительно искать альтернативы Китаю и возвращать бизнес и производство в США.
Обновлено в 12:00
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:05
Здоровье
Названы 5 способов избавиться от лишнего жира на животе
Обновлено в 02:32
Кино
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут фильмы о Петербурге
В киностудии «Ленфильм» с 27 по 30 августа покажут несколько фильмов о Петербурге.
Обновлено в 12:13
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заражения энцефалитом в Крыму
Всего на территории республики специалисты зарегистрировано 49 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом зарегистрированы только у трех приезжих граждан – это «завозные» случаи заражения.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22