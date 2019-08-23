Экономика

Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41

Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
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