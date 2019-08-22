Финансы

Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM 08:41

Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Обострение торговой войны с Китаем перевесило обещание главы ФРС «поддержать экономику США»

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ФРС США прогнулась вместе с кривой

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Рубль «надеется» на симпозиум в США

REGNUM08:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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