Финансы
Рубль «надеется» на симпозиум в СШАREGNUM вчера в 08:41
Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.
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Космос
НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
Маленькая Аси ждёт помощи
В десять месяцев Аси сделали операцию на позвоночнике – удалили костный шип.
Обновлено в 02:35
Наука
Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено вчера в 12:22
Гаджеты
Раскрыто оснащение OnePlus TV: чип MediaTek и 3 Гбайт ОЗУ
Говорится, что объём оперативной памяти составит 3 Гбайт.
Обновлено в 03:14
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Общество
Семь регионов досрочно расселили людей из аварийного жилья
Семь регионов страны досрочно выполнили планы по расселению граждан из аварийного жилья в 2019 году.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В Омской области восемь человек пострадали при столкновении автобусов
Водитель и семь пассажиров микроавтобуса пострадали при столкновении с пассажирским ПАЗ в Омской области, сообщает пресс-служба управления МВД по Омской области.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Футбол
Миранчуки тащат «Локо». Руководство готово отпустить их в Европу, но Семин против
Миранчуки подарили Семину шедевр Сейчас 23-летние Алексей и Антон входят в тройку лучших игроков с российским паспортом по версии Instat.
Обновлено 22 августа в 17:10
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Обновлено в 02:01
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Скончался итальянский актёр Карло Делле Пьяне
Обновлено в 02:22
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей
ЦСКА приложит все усилия, чтобы восстановить граффити, посвящённое Тихонову
Хоккейный клуб ЦСКА в официальном «твиттере» прокомментировал ситуацию с граффити, посвящённым Виктору Тихонову.
Обновлено в 04:34
Здоровье
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53