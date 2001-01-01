Энергетика

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка СШАФинмаркет вчера в 11:54

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.
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Цены на нефть перешли к росту

REGNUM00:17

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США

Финмаркетвчера в 11:54
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Экономика

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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
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Политика

Осипов раскритиковал работу маршрутчиков в Чите

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 5 июня во время пленарного заседания Законодательного собрания заявил о неподобающем качестве пассажирских перевозок в Чите.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

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Обновлено 03 июня в 23:01
Политика

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 21:39
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

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Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено вчера в 22:34
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Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
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30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
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Бари Алибасова госпитализировали

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Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

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В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти

В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
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Светлана Немоляева: «Поддержка спасла меня»

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