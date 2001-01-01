Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка СШАФинмаркет вчера в 11:54

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.

Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США

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