Энергетика
Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка СШАФинмаркет вчера в 11:54
Цены на нефть перешли к росту вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:07
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине
По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено 03 июня в 06:58
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе
Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся 5 июня
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня.
Обновлено вчера в 09:20
Культура
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР
Предложение бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем УДАРа внёс лидер этой партии, киевский мэр Виталий Кличко, опубликовав видеообращение в Facebook.
Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Осипов раскритиковал работу маршрутчиков в Чите
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 5 июня во время пленарного заседания Законодательного собрания заявил о неподобающем качестве пассажирских перевозок в Чите.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило две тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено 03 июня в 23:01
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Два новейших больших десантных корабля войдут в состав ВМФ
Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа «Иван Грен» войдут в состав Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено вчера в 00:00
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено вчера в 10:04
Армия и оружие
Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Теннис
Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге
Обновлено вчера в 18:00
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «Поддержка спасла меня»
Обновлено в 00:30