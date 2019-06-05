Финансы

Рубль надеется на предстоящие аукционы Минфина РФREGNUM 00:11

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Цена на нефть сорта Brent восстановилась на 3%, до 62,09. Поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ.
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