Финансы
Рубль надеется на предстоящие аукционы Минфина РФREGNUM 00:11
Цена на нефть сорта Brent восстановилась на 3%, до 62,09. Поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Гаджеты
В РФ приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
Российский рынок недорогих смартфонов пополнился новым аппаратом, который имеет самый большой экран в своем сегменте Nokia объявила о старте продаж бюджетного смартфона Nokia 3.2, оценённого в 8 990 рублей за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено вчера в 11:35
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено вчера в 15:58
Наука
Падающий снег научились превращать в электричество
Обновлено 03 июня в 18:03
Экономика
Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий
Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Обновлено вчера в 22:33
Политика
В Дании состоятся парламентские выборы
Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Росконтроль назвал опасные марки шашлыка
Возбудители опасного заболевания листериоза — листерии — определены в полуфабрикате бренда «Окраина».
Обновлено в 01:12
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено вчера в 01:00
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено вчера в 07:35
Авто
Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре
Из пресс-релиза стало известно, что в Поднебесной новинка появится в октябре этого года, и получит новые моторы.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе
Власти города получили на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не стали скрывать их адреса.
Обновлено в 01:02
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»
Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал».
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469
Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено вчера в 00:01