Финансы

Рубль надеется на предстоящие аукционы Минфина РФREGNUM 00:11

Цена на нефть сорта Brent восстановилась на 3%, до 62,09. Поддержку рублю оказывали слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ.
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Цены на нефть перешли к росту

REGNUM00:17
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Гаджеты

В РФ приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

Российский рынок недорогих смартфонов пополнился новым аппаратом, который имеет самый большой экран в своем сегменте Nokia объявила о старте продаж бюджетного смартфона Nokia 3.2, оценённого в 8 990 рублей за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено вчера в 11:35
Музыка

Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено вчера в 15:58
Наука

Падающий снег научились превращать в электричество

Обновлено 03 июня в 18:03
Экономика

Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий

Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Единоборства

Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье

Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

На акции в защиту сквера и парка в Екатеринбурге почти никто не пришел

Обновлено в 00:25
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Обновлено вчера в 22:33
Политика

В Дании состоятся парламентские выборы

Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут в среду в национальный праздник - День конституции - в скандинавском королевстве.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Росконтроль назвал опасные марки шашлыка

Возбудители опасного заболевания листериоза — листерии — определены в полуфабрикате бренда «Окраина».
Обновлено в 01:12
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено вчера в 01:00
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

Новое поколение Toyota RAV4 появится в продаже в октябре

Из пресс-релиза стало известно, что в Поднебесной новинка появится в октябре этого года, и получит новые моторы.
Обновлено вчера в 04:27
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе

Власти города получили на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не стали скрывать их адреса.
Обновлено в 01:02
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

«Лион» опроверг информацию о трансфере Менди в «Реал»

Французский «Лион» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что футболист клуба Ферлан Менди близок к переходу в мадридский «Реал».
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Авто

В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469

Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено вчера в 15:59
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено вчера в 00:01
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