Бивалютная корзина подорожала на 16 копеек к уровню закрытия понедельника, до 70,29 рублей. Напомним, ранее курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей. Как сообщалось, одновременно подрос и евро.

Рубль начал снижение по отношению к доллару и евро

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