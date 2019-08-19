Финансы
Рубль начал снижение по отношению к доллару и евроПолит.ру 03:57
Бивалютная корзина подорожала на 16 копеек к уровню закрытия понедельника, до 70,29 рублей. Напомним, ранее курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей. Как сообщалось, одновременно подрос и евро.
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