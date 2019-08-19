Финансы

Рубль начал снижение по отношению к доллару и евроПолит.ру 03:57

Бивалютная корзина подорожала на 16 копеек к уровню закрытия понедельника, до 70,29 рублей. Напомним, ранее курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей. Как сообщалось, одновременно подрос и евро.
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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

Фонтанка.Ру01:59

Курс доллара вырос до 66,93 рубля

ТАСС03:04

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара превысил 67 рублей

Газета.Ruвчера в 14:33

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБКвчера в 07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газетавчера в 07:47

Курс доллара вырос выше 67 рублей впервые с 14 февраля

Московский Комсомолецвчера в 07:40
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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