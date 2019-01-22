Финансы
Рубль начал день со снижения к доллару и евроПРАЙМ вчера в 02:11
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 21 копейку — до 66,6 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,61 рубля.
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Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за падением нефти
Интерфаксвчера в 02:18
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Происшествия
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
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Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
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Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира
У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.
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В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения
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Российский писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахамсон) скончался в Петербурге в возрасте 73 лет.
Обновлено в 00:13
Экономика
Импортеры начали поднимать цены на алкоголь
Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
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Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
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Обновлено вчера в 23:40
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Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля
В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
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Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
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Происшествия
Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
Обновлено в 00:04
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Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено вчера в 14:26
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Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре
Обновлено 21 января в 15:08
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В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 11:47
Космос
Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Кемерово загорелся маршрутный автобус
Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В столице Йемена прогремели два взрыва
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
На Сахалине возбудили дело о задохнувшемся в больнице младенце
По факту смерти младенца возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено вчера в 23:28
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В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
Обновлено вчера в 21:23
Космос
Запуск беспилотного корабля «Союз МС» перенесен на август
Отмечается, что корабль проведет на МКС 12 дней, а не 32 Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что испытательный запуск космического корабля "Союз МС" в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-2.1а" перенесен на три недели и состоится 22 августа, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте
Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Минпромторг показал, как создавался автомобиль Aurus
Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, в котором подробно рассказало о том, как создавалась линейка новых автомобилей на основе единой модульной платформы Aurus.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край
Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Задержан владелец приюта, где нашли 40 трупов собак
«Сегодня в городе Благовещенске Амурской области сотрудниками полиции задержан руководитель приюта для собак по подозрению в жестком обращении с животными», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:01
Политика
В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса
Участники акции протеста в венесуэльском штате Боливар облили горючей жидкостью и подожгли статую покойному Уго Чавесу, открытую в июле 2018 года в память о бывшем лидере Боливарианской Республики, сообщило местное издание El Nacional.
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Происшествия
Вылет самолёта из Новосибирска в Пхукет задержали на 16 часов
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США
Обновлено вчера в 20:24