Финансы
Рубль начал день со снижения к доллару и евроПРАЙМ 02:11
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 21 копейку — до 66,6 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,61 рубля.
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Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка
МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.
Обновлено в 08:20
Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Финансы
Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям
На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г. Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США.
Обновлено в 08:04
Финансы
Акции ТМК обновили максимумы с декабря
Бумаги ТМК после публикации операционных результатов за прошлый год поднялись к максимумам с декабря.
Обновлено в 08:40
Финансы
Прибыль банка UBS не оправдала прогнозов
Швейцарский банк UBS представил финансовые результаты последнего квартала и всего 2018 года.
Обновлено в 08:01
Финансы
Средний заем наличными обновил трехлетний максимум
Сумма среднего кредита наличными в прошлом году увеличилась на четверть в сравнении с аналогичным показателем 2017 года и составила 264 тысяч рублей – максимум за последние три года.
Обновлено в 02:06
Финансы
ЦБ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 6,4 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 16-го выпуска на 6 млрд. 412,175 млн. рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 06:23
Финансы
Bank of America ждет снижения курса доллара к рублю до 62
Bank of America прогнозирует снижение курса доллара к рублю до 62 в этом году, остается в длинной позиции по десятилетним рублевым бондам и повышает прогноз по профициту текущего счета РФ на 2019 год до $101 млрд.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы
Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию с «зарплатным рабством»
Ранее, 21 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин в ходе парламентских слушаний заявил, что в России до сих пор существует проблема «зарплатного рабства».
Обновлено в 04:19
Финансы
Что сопротивляется росту доллара
Хорошие трейдеры уже присматривают страховки, через фьючерсы и опционы от такого сценария.
Обновлено в 08:10
Финансы
Замминистра финансов рассказал о будущем МФО
Еще одним важным изменением в работе рынка кредитования в целом Алексей Моисеев назвал внедрение процедуры расчета общего объема долга и долговых платежей, а также отказ от судебной защиты кредиторов в случае, если кредит был выдан тогда, когда у гражданина уже имелось на руках большое количество кредитов.
Обновлено в 02:37
Финансы
Держать длинные позиции становится опасно
Хочется отметить, что держать спекулятивные длинные позиции опасно.
Обновлено в 07:20
Финансы
Маркус Хьюз, Coinbase: крупные банки верят в Bitcoin
Крупные финансовые организации не считают, что Bitcoin находится под угрозой исчезновения, рассказал руководитель Coinbase Маркус Хьюз.
Обновлено в 02:37
Финансы
Morgan Stanley и Citi посоветовали клиентам покупать евро за франки
«Недавнее увеличение депозитов SNB предполагает, что Центральный банка мог проводить интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать евро/франк», — написали стратеги Morgan Stanley, в том числе Ханс Редекер.
Обновлено вчера в 10:07