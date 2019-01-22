Рубль начал день со снижения к доллару и евроПРАЙМ 02:11

Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 21 копейку — до 66,6 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,61 рубля.

Рубль начал день со снижения к доллару и евро

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