Финансы
Рубль начал день со снижения к доллару и евроПРАЙМ 02:11
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 21 копейку — до 66,6 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,61 рубля.
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Происшествия
В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.
Обновлено в 20:40
Политика
Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля
В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова
Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
Обновлено в 15:38
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США
В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.
Обновлено в 11:47
Авто
Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика
Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Аэропорт Ньюарк приостановил работу из-за дронов
В американском штате Нью-Джерси аэропорт Ньюарк временно приостановил работу из-за появления дронов.
Обновлено в 20:18
Наука
В костях человека обнаружены миниатюрные кровеносные сосуды
Обновлено в 10:56
Общество
Тигра Амура отправят в Краснодарский край
Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев в беседе с РИА Новости заявил, что тигра Амура, известного дружбой с козлом Тимуром, намерены передать в один из парков Краснодарского края.
Обновлено в 19:43
Авто
Mitsubishi вскоре привезет в Россию семиместный кроссовер Outlander
Компания Mitsubishi вскоре привезет в Россию новый семиместный кроссовер Outlander, который пользуется среди автолюбителей огромным спросом.
Обновлено в 19:11
Общество
Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы
Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс собирается пересечь Байкал вдоль, проплыв 800 км вдоль восточного берега озера, для привлечения внимания к защите водных ресурсов.
Обновлено в 19:09
Происшествия
СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира
Обновлено в 15:54
Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Взрывные работы на реке Бурея планируется завершить к 20 февраля
В заторе, который образовался после схода мощного оползня и перекрыл русло реки Бурея в Хабаровском крае, планируется проделать проран для пропуска воды длиной 150 метров, шириной 80 метров и глубиной 20 метров.
Обновлено в 06:38
Общество
Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга
Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 21:29
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Медики предостерегли от соблюдения диеты зимой
Зимой следует включать в свой рацион жиры и не садиться на диету, рассказала врач общей практики Виктория Агальцова.
Обновлено в 08:25
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
Обновлено в 04:28
Общество
Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга
Мир в среду, 23 января, отмечает день ручного письма, опрошенные РИА Новости в преддверии праздника эксперты посетовали, что письмо переходит в разряд увлечений, и предупредили об опасностях, которые могут подстерегать человека, переставшего писать от руки.
Обновлено в 19:34
Футбол
Футболист Сала незадолго до исчезновения сообщил о плохом состоянии самолета
В послании аргентинец сообщил, что воздушное судно находилось в плохом состоянии.
Обновлено в 21:14
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp
Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Певца Криса Брауна освободили после задержания в Париже
Популярный американский певец и бывший бойфренд поп-дивы Рианны Крис Браун отпущен на свободу после того, как был задержан полицией Парижа по обвинению в изнасиловании, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 17:32
Общество
В США вынесли приговор клеймившему женщин сутенеру
В США федеральный суд Манхэттена приговорил сутенера Лавелеуса Перселла, который известен под прозвищем «Король казино», к 18 годам тюрьмы.
Обновлено в 21:22
Гаджеты
В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855
В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено в 08:42
Общество
Археологи обнаружили в Великом Новгороде княжеские печати
Сотрудники Института археологии РАН обнаружили большое количество древнерусских княжеских печатей и византийских торговых пломб во время раскопок в одном из районов Великого Новгорода, сообщает RT.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Маршрутка с пассажирами загорелась в Кемерове
Сегодня утром в центре Кемерово вспыхнул пожар пламя охватило маршрутку, в которой находились люди.
Обновлено в 21:03
Экономика
«Коммерсант» сообщил о планах отмены льготных тарифов для электроплит
Министерство экономического развития в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике предложило ввести для населения социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электрические плиты, сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:32
Политика
Защита обжалует решение об аресте обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Защита намерена обжаловать в кассационной инстанции решение Мосгорсуда о заключении под стражу задержанного по обвинению в шпионаже против России гражданина США и ряда других стран Пола Уилана.
Обновлено в 06:09