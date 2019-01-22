Финансы
Рубль начал день со снижения к доллару и евроПРАЙМ 02:11
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника рос на 21 копейку — до 66,6 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,61 рубля.
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дело об угоне самолёта возбуждено после инцидента на рейсе из Сургута
Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна в связи с действиями пассажира на борту рейса Сургут — Москва.
Обновлено в 08:27
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва
Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Изменивший маршрут самолёт из Сургута приземлился в Ханты-Мансийске
Самолёт, который следовал рейсом Сургут — Москва, но вынужден был изменить свой маршрут из-за возможной нештатной ситуации на борту, приземлился в Ханты-Мансийске.
Обновлено в 06:24
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
СМИ опубликовали видео задержания захватчика самолета Сургут-Москва
Обновлено в 09:14
Происшествия
Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва»
Обновлено в 07:16
Авто
Renault выводит на рынок кроссовер Logan
В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Экономика
Сбербанк стал самым сильным банковским брендом по версии Brand Finance
Сбербанк стал самым сильным банковским брендом 2018 года в рейтинге международного агентства Brand Finance 500, которое ежегодно анализирует ведущие бренды.
Обновлено в 08:28
Происшествия
«Аэрофлот» отправит пассажиров рейса Сургут-Москва резервным бортом
Авиакомпания «Аэрофлот» перевезет пассажиров рейса SU1515 Сургут - Москва на резервном воздушном судне, сообщает пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Скончался еще один пострадавший при крушении бомбардировщика
Обновлено в 09:12
Происшествия
Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании
Обновлено в 07:57
Технологии
Роскомнадзор снял блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon
Ограничение доступа к 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, снято Роскомнадзором.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым из-за Собчак
Актер Максим Виторган якобы подрался с театральным режиссером Константином Богомоловым. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому».
Обновлено в 03:30
Происшествия
Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров
Обновлено в 07:07
Происшествия
Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Одна из пропавших на Урале туристок погибла
Обновлено в 05:56
Происшествия
Богомолов рассказал о своем самочувствии после драки с Виторганом
Режиссер Константин Богомолов рассказал в Instagram о своем самочувствии после драки с актером и мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом.
Обновлено в 08:49
Авто
Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд
Обновлено в 08:04
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн
Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на €570,6 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В сирийской Латакии взорвался автомобиль
Обновлено в 08:59
Наука
Лед в Гренландии тает в четыре раза быстрее, чем десять лет назад
Ученые уверены, ситуация будет только ухудшаться: в ближайшем будущем глобальное потепление достигнет таких масштабов, что уровень таяния снега и льда 2012 года будет достигаться и без влияния Североатлантического колебания.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда
В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Apple представит беспроводную зарядку AirPower в 2019 году
Обновлено в 06:23
Авто
Mitsubishi привезет в Россию 7-местный Outlander
В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Outlander.
Обновлено в 08:21
Футбол
Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 05:14
Общество
Генпрокуратура выступила против списания Чечне долгов за газ
Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный», которая выступила против списания долгов населения за газ.
Обновлено в 05:47