Финансы
Рубль на торгах растет к доллару и евро
Рубль на торгах растет к доллару и евроЭкономика сегодня17 декабря в 02:36
На торгах 17 декабря рубль демонстрирует рост к доллару и евро. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на данные Московской биржи. Курс американской валюты снизился на 7 копеек.
Экономика сегодня17 декабря в 02:36
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Путин запретил устанавливать уличные табло с курсами валют
Как стало известно, российский лидер Владимир Путин запретил устанавливать уличные табло с информацией о курсах валют.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
В 2019 году рынок увидит существенный рост добычи сланцевой нефти
Вероятно, в декабрьском маропрогнозе ожидания членов FOMC сместятся в сторону 2 повышений в 2019 г. и еще одного в 2020 г. В случае, если прогнозы членов ФРС укажут на меньшее число rate hike, вероятно падение доллара США.
Обновлено в 06:00
Финансы
В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей
Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:44
Финансы
Прибыль банков РФ за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банков РФ за январь-ноябрь выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,279 триллиона рублей, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Мэрия спрогнозировала рост инвестиций в развитие Новой Москвы
Столичный департамент развития новых территорий представил прогноз увеличения инвестиций в Новой Москве.
Обновлено в 05:27
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно-кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета «Известия».
Обновлено в 02:38
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
В Перми задолженность по аренде земли за год сократилась на 70 млн руб
В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели итоги 2018 года и рассказалио долгах за аренду муниципальной земли.
Обновлено в 05:46
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации Сбербанка серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:37