Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

с чего всё началось

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

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