Финансы

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 03:59

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.
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с чего всё началось

Рубль растёт к доллару и евро

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русскомвчера в 03:01

Подробнее о событии

Рубль развернулся вниз, слабо дешевеет к доллару и почти не меняется к евро на фоне отсутствия значимых торговых идей

Финмаркет10:01

Рубль мало меняется к доллару и евро, застряв в узком диапазоне

ПРАЙМ06:25

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24

Рубль подорожал к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:27

Рубль растет на торгах Мосбиржи

Экономика сегодня03:14

Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

Интерфакс03:26

Курс рубля немного вырос к доллару и евро

Новые Известиявчера в 08:21
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Экономика

В Грузии рассказали о потере 27 тысяч долларов в минуту из-за России

За последние 30 лет Россия нанесла ущерб экономике Грузии в размере 400 миллиардов долларов (более 25 триллионов рублей).
Обновлено в 10:48
Политика

Путин и Лукашенко обсудили интеграцию и спорные вопросы

Обновлено в 09:44
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Владимир Путин в пятницу приедет Иркутскую область, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий наводнения, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 08:14
Общество

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж

Чеченская девушка передумала обвинять родных в насильной выдаче замуж Студентка, переполошившая активистов, "сменила пластинку".
Обновлено в 09:21
Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Обновлено в 07:12
Технологии

Медучреждения в России подверглись кибератакам

Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Политика

СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным

Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Общество

Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Экономика

Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить

В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол

Зенит продлил контракт с Ерохиным

Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером

Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика

Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли

Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки

В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Авто

Lexus представил супервнедорожник на базе GX

Японская компания представила прототип Lexus, созданный на базе GX с дополнительным оборудованием для преодоления бездорожья.
Обновлено в 08:17
Общество

Авиакомпания KLM рассказала о самых безопасных местах в самолете и вызвала критику

Перевозчик считает, что сидения в задней части самолета — самые безопасные.
Обновлено в 08:19
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