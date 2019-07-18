Финансы
Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 03:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.
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Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Экономика
В Грузии рассказали о потере 27 тысяч долларов в минуту из-за России
За последние 30 лет Россия нанесла ущерб экономике Грузии в размере 400 миллиардов долларов (более 25 триллионов рублей).
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Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
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Политика
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Обновлено в 08:14
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Обновлено в 09:21
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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
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Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
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Обновлено в 08:07
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Обновлено в 10:31
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СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17
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Обновлено вчера в 09:05
Политика
Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
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Обновлено в 03:44
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Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Экономика
Страховое возмещение по отдельным видам вкладов предложили увеличить
В Госдуму внесён законопроект о повышенном размере страхового возмещения по некоторым видам банковских вкладов — открытых при продаже недвижимости или получения наследства и в других случаях.
Обновлено в 10:25
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
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Шоу-бизнес
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
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Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
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Авиакомпания KLM рассказала о самых безопасных местах в самолете и вызвала критику
Перевозчик считает, что сидения в задней части самолета — самые безопасные.
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