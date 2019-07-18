Финансы
Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 03:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Экономика
Названо оптимальное число кредитов на одного россиянина
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Обновлено в 13:42
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика
Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург
Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователя
Компания «Яндекс» получила патент на технологию, которая позволяет по личным данным пользователя, по его интернет-запросам и используемым сервисам определить уровень дохода.
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Происшествия
Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму
Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.
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Происшествия
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В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
В мае компания Huggies представила умные подгузники, а теперь вот подобный продукт показала Pampers.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Госдеп советует США учиться у Украины в противостоянии России
Сотрудник Госдепа считает, что Россия сначала испытывает на украинской территории свои новейшие военные разработки, затем планирует применять в других странах.
Обновлено в 09:13
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Политика
«Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов
Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.
Обновлено в 14:05
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
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Лолита подтвердила, что развод с мужем не оформлен
В начале лета Лолита удивила своих поклонников и коллег тем, что расстается с мужем.
Обновлено в 11:34
Футбол
Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»
Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год.
Обновлено в 13:31
Футбол
Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи»
Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.
Обновлено в 07:34
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
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В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6
В сети появились первые снимки планшета Samsung Galaxy Tab S6.
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