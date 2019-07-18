Финансы
Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 03:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.
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