Финансы
Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 03:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 10,5 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,83 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон рассказал о последствиях исключения Турции из программы F-35
Обновлено вчера в 15:41
Политика
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
"На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины в соответствии с международным правом и законодательством Украины", — говорится в релизе внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:50
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Космос
В США предрекли провал российской «Федерации»
«Роскосмос» не успеет в намеченные сроки запустить пилотируемый космический корабль «Федерация», полагает редактор ArsTechnica Эрик Бергер.
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Культура
Украинку затравили после эфира с Малаховым
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
О смене водительского кресла на пассажирское рассказала в своем Инстаграм жена Пригожина, Валерия.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за лекарство от судорог для сына
Женщина заказала за рубежом незарегистрированный в России препарат Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Технологии
Медучреждения в России подверглись кибератакам
Злоумышленники провели серию целевых атак на российские организации из сферы здравоохранения в южных регионах страны.
Обновлено в 04:32
Футбол
Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»
Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Астраханской области возбудили более 40 дел по аварийному жилью
В Астраханской области сотрудники МВД возбудили за два дня 43 уголовных дела после проверок в сфере капремонта многоквартирных домов.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Хавьер Бардем может сыграть Тритона в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 03:49
Авто
Названы самые популярные иномарки российской сборки
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе
ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с героином в желудке
В магаданском аэропорту Сокол сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали прилетевшего из Москвы наркокурьера с партией героина в желудке.
Обновлено в 04:56
Политика
Москва рассчитывает на реализацию минских договоренностей по Донбассу, заявил Песков
Москва считает важными достигнутые в Минске договоренности по Донбассу, включая прекращение огня, и рассчитывает на их реализацию.
Обновлено в 05:35
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Авто
АвтоВАЗ уйдет в плановый отпуск на три недели
АвтоВАЗ и автозавод «Lada Ижевск» уходят в плановый корпоративный отпуск с 22 июля по 11 августа 2019 года, говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Экономика
Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки
Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Ранее Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией.
Обновлено в 02:40