Финансы
Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евро
Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евроРосбалт02:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже слегка подорожала к доллару США и евро. К 10:03 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 12 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 68,46 рубля.
Росбалт02:59
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Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Минобороны представило календарь на 2019 год
Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Силуанов рассказал о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России
Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.
Обновлено в 04:50
Спорт
Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Замглавы Ростехнадзора Радионова назначена главой Росприроднадзора
Обновлено в 07:40
Происшествия
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка
Обновлено в 02:38
Происшествия
Ученые рассказали, что вызвало оползень в Хабаровском крае
Ученые рассказали о характере тепловой аномалии зафиксировали спутники в районе схода оползня, перекрывшего реку Бурея в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте
Обновлено в 07:50
Политика
Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию
В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального о нем
Один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и наказании за оскорбления в интернете, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал РБК расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором он стал главным героем.
Обновлено в 08:35
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали новый раунд переговоров в Кремле, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:34
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин: отношения с Белоруссией развиваются успешно, но есть вопросы
Москва и Минск «действительно могут договориться» по спорным вопросам энергетики, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год
Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.
Обновлено в 04:14
Общество
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск
Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось
Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.
Обновлено вчера в 20:59
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Отменен приговор за мем с Пушкиным и Тесаком
Евгений Корт был осужден в 2016 году за размещение картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.
Обновлено в 06:51
Космос
Компания S7 Space хочет создать орбитальный космодром
Обновлено в 01:37
Экономика
Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным
Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:50
Политика
Песков ответил на доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье
ЦИК проанализирует сведения правозащитной организации «Голос» о нарушениях на выборах губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:30
Политика
Медведев подписал документы по маркировке товаров
Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств.
Обновлено в 05:16
Экономика
На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей
Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Россия в 2018 году добыла рекордный объём газа
Россия в 2018 году добыла рекордные 733 млрд кубометров газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 07:56
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45