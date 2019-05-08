Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евроРосбалт 03:57

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже подорожала к доллару США и евро. Так, к 10:03 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 16 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,25 рубля.

Рубль на старте торгов укрепился к доллару и евро

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