Рубль на старте торгов проиграл доллару, но укрепился к евроРосбалт 03:56

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно уступила доллару США, но подорожала к евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» повысился почти на 8 копеек к предыдущему закрытию и достиг 64,4675 рубля.

Рубль на старте торгов проиграл доллару, но укрепился к евро

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