Финансы

Рубль на старте торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт вчера в 03:56

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9950 рубля.
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