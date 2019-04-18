Финансы
Рубль на старте торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт вчера в 03:56
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,9950 рубля.
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Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
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ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
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Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Армия и оружие
Китай рассекречивает свои вооруженные силы
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Обновлено в 04:34
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
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Медведев сообщил о 19 млн бедных в России
В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
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Первая партия груза из Сирии прибудет в Крым через неделю
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Технологии
Полноценное тестирование показало, на что способны видеокарты GeForce GTX в играх с трассировкой лучей
Неделю назад Nvidia выпустила графический драйвер, позволяющий активировать трассировку лучей в играх на видеокартах GeForce GTX поколений Pascal и Turing.
Обновлено в 03:51
Экономика
К реализации ФЦП Крыма привлекут частных инвесторов
Частные инвесторы могут помочь в развитии объектов инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые входят в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
В Москве совершено нападение на крупного чиновника ФАС
По предварительным данным, в Москве неизвестные утром нанесли травмы начальнику управления контроля и программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа Илье Гришину.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Космос
Фестиваль любителей астрономии пройдет в стенах ИКИ РАН
Обновлено в 00:38
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Авто
Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня, 19.04.2019 года, исполняется ровно 49 лет с того момента, как первый автомобиль линейки ВАЗ-2101, созданной на базе Fiat-124, сошел с конвейера тольяттинского автозавода.
Обновлено в 05:25
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Депутату Верховной рады Мустафе Найему устроили засаду в Летнем театре Одессы и облили из ведра фекалиями, в ответ он заявил, что его "таким" не испугаешь и что он "на правильном пути", сообщило в пятницу интернет-издание "Таймер".
Обновлено в 06:21
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22