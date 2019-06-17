Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евроРосбалт 17 июня в 03:59
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:04 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,32 рубля.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфаксвчера в 04:48
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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