Финансы
Рубль на старте торгов подешевел к доллару и евроРосбалт 04:04
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно ослабела к доллару США и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 5 копеек к предыдущему закрытию и достиг 64,51 рубля.
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Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России уже этим летом
Важно заметить, что опционального полного привода у российских Mazda 3 не предусмотрено, хотя именно он стал главной "изюминкой" нового поколения модели.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Врач назвал главные правила использования кондиционеров
Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.
Обновлено в 11:26
Хоккей
В «Тракторе» высказались о нашумевшем видео с хоккеистом Кузнецовым
В челябинском хоккейном клубе «Трактор» прокомментировали нашумевшее видео с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове
В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 06:21
Политика
Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Музыка
Егор Крид назвал причину ухода из Black Star
Стало известно, что Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) покидает музыкальный лейбл Black Star.
Обновлено в 16:39
Космос
Свет от новых спутников Илона Маска всполошил астрономов
Запуск 60 спутников Starlink компанией SpaceX Илона Маска привлек внимание людей по всему миру.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Подросток дважды взломал Apple, чтобы получить работу
Юный хакер из Австралии смог дважды взломать серверы Apple, чтобы ему дали работу в корпорации.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика
Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено в 17:35
Экономика
США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира
Хотя США удерживают первое место в мире по эффективности инфраструктуры и макроэкономическим показателям, конкурентоспособность американской экономики пострадала из-за роста цен на топливо, ослабления высокотехнологичного экспорта и колебаний курса доллара.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Политика
Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК
В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Шеф-редактора Sputnik Литва внесли в базу «Миротворца»
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:20
Гаджеты
Xiaomi представила новые флагманские смартфоны
Обновлено в 15:27
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей
Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Супрун нашла вину России в плохом иммунитете украинцев
На прошлой неделе Супрун заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено в 16:03