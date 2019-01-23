Финансы

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евроРосбалт вчера в 02:54

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:02 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял 16,5 копейки к закрытию предыдущего дня и составил 66,37 рубля.
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Рубль укрепился к доллару и евро в среду вечером

Интерфаксвчера в 11:35

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 02:16

Евро и доллар подешевели к рублю

Москва 24вчера в 06:52

Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 02:24

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:01

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалтвчера в 02:54

Рубль сильнее растет к доллару, чем к евро

ПРАЙМвчера в 11:54
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Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни

По словам Абелинскене, пациентка была доставлена в ожоговый центр Городской клинической больницы №40 вертолетом центра медицины катастроф вечером 23 января и помещена в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В администрации Нефтеюганска проходят обыски

Обыски проходят в администрации города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подтвердил в четверг ТАСС источник в силовых структурах округа.
Обновлено в 00:24
Космос

На Луну упал метеорит во время затмения

21 января, во время затмения, на Луну упал крупный метеорит.
Обновлено вчера в 15:58
Наука

В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами

В Китае родились пять клонированных макак.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Пожар в школе во Владивостоке потушен

Обновлено в 00:09
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике.
Обновлено в 00:33
Интернет

Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей

Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.
Обновлено в 00:44
Здоровье

Врачи назвали самое полезное мороженое

Самым полезным видом мороженого названо - молочное.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Общество

Названы самые популярные продукты в России этой зимой

Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Движение электричек задерживается на Ярославском направлении МЖД

Движение пригородных поездов может задерживаться в четверг утром на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД).
Обновлено в 00:27
Наука

Ученые рассказали о влиянии одной порции жареной курицы на риск смерти

Обновлено вчера в 21:28
Космос

Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле

Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Прорыв на теплотрассе в Самаре устранили спустя двое суток

Обновлено в 00:37
Авто

Обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 приехал в Россию

Компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Emgrand X7.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про «Яндекс.Телефон»

Генеральный директор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос, что он думает о «Яндекс.Телефоне».
Обновлено в 00:35
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.
Обновлено вчера в 14:25
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено вчера в 12:14
Общество

Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в РФ

Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.
Обновлено в 00:31
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Здоровье

Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах

В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты.
Обновлено вчера в 03:34
Наука

Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси

Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Названа самая полезная для здоровья рыба

Обновлено вчера в 20:40
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Боевой робот «Уран-9» приняли на вооружение российской армии

На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.
Обновлено вчера в 17:22
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено 22 января в 05:49
Политика

Школьница из Омска получила подарок от Путина

12-летняя жительница Омска Анастасия Парыгина получила в подарок от президента России Владимира Путина коньки.
Обновлено в 00:18
Спорт

Алина Загитова лидирует после короткой программы

Алина Загитова лидирует после короткой программы Олимпийская и действующая чемпионка Европы Алина Загитова и дебютантка Софья Самодурова заняли первое и второе места соответственно после исполнения женщинами коротких программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в среду в Минске.
Обновлено вчера в 12:17
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