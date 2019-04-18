Финансы

Рубль на открытии торгов снизился к доллару и евроЭкономика сегодня 03:25

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг 18 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты вырос на 18 копеек.
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Рубль снижается к доллару и растет к евро на фоне стабильной нефти

ПРАЙМ08:21

Рубль упал после открытия торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ослабления интереса к рисковым активам

Интерфакс03:22

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:51
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Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Обновлено в 04:45
Авто

Названы автомобили, которые займут место Ford в России

Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Политика

Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам

Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.
Обновлено в 10:33
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Общество

Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет

Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
Обновлено в 07:26
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Кино

Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Политика

Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".
Обновлено в 08:46
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

UTair прокомментировала инцидент с возгоранием самолета во Внуково

Обновлено вчера в 11:03
Политика

Гройсман рассказал о своей готовности работать с Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов работать с любым президентом страны, который будет избран гражданами 21 апреля.
Обновлено в 08:13
Футбол

Португалия не смогла догнать Россию в рейтинге УЕФА

Россия сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2018/19.
Обновлено в 08:00
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Авто

ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям

Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Футбол

Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука

Обновлено в 10:27
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Политика

Захарова оценила ситуацию с требованием к России уплатить взносы в СЕ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Индия назвала условия покупки российских танков Т-90

Обновлено в 10:02
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Экономика

Центробанк обеспокоен: владельцы пластиковых карт сильно рискуют

Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт обеспокоен.
Обновлено в 09:31
Политика

Замгенпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Кино

В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»

Обновлено в 10:32
Происшествия

Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни»

В апреле заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение семи фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», среди которых пожарный Сергей Генин.
Обновлено в 10:27
Игры

Нотр-Дам не будут восстанавливать по модели из Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 05:50
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
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