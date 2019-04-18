Рубль на открытии торгов снизился к доллару и евроЭкономика сегодня 03:25

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг 18 апреля. Об этом говорят данные Московской биржи. Курс американской валюты вырос на 18 копеек.

Рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро

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