Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
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