Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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ОБЗОР – Рубль вечером слабо менялся к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов

ПРАЙМ15:02

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правда04:36

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль сохраняет позиции на открытии биржевых торгов 15 апреля

Экономика сегодня03:32

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,36 рубля

ТАСС03:05

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн

Доллар падает на мировом рынке

КП - Беларусь08:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия

В Париже загорелся собор Парижской Богоматери

Обновлено в 13:45
Политика

Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено в 21:39
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено в 18:02
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Политика

В ЕС утвердили проект поправок к газовой директиве

Поправки в проекте были согласованы советом ЕС единогласно.
Обновлено в 06:28
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Турция пообещала не интегрировать С-400 с системами НАТО

Обновлено в 10:31
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено в 21:55
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено в 05:25
Происшествия

Очевидцы рассказали о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 14:58
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Опасная шаурма: в Кемерове закрыли павильон с кишечной палочкой

В Кемерове закрыли павильон с шаурмой после проверки Роспотребнадзора. Ревизоры нашли много нарушений.
Обновлено в 23:02
Гаджеты

Xiaomi выпустила велосипедный насос

Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Политика

Штаб Зеленского заявил, что Крым «оккупирован» Россией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что считают Крым территорией Украины, которая "оккупирована" Россией.
Обновлено в 11:50
Финансы

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% во второй половине года

Ипотечные кредиты могут стать дешевле уже во второй половине 2019 года.
Обновлено в 11:06
Экономика

Губернатор Камчатки в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей

Глава Камчатского края Владимир Илюхин в 2018 году стал беднее почти на миллион рублей, по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 23:05
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Гаджеты

Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 07:48
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 22:30
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода

Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ

Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено в 01:39
Экономика

Медведев распорядился создать семь новых ТОР в России

В России появятся семь новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Обновлено в 18:58
Общество

Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора

Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Обновлено в 14:28
Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод

Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
Обновлено в 02:26
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