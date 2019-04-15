Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:01

На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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Рубль вечером слабо менялся к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов

ПРАЙМвчера в 15:02

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правдавчера в 04:36

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:10

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд.рувчера в 03:14

Рубль сохраняет позиции на открытии биржевых торгов 15 апреля

Экономика сегоднявчера в 03:32

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,36 рубля

ТАССвчера в 03:05

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн

Доллар падает на мировом рынке

КП - Беларусьвчера в 08:00
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Обновлено вчера в 21:52
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Общество

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

Обновлено вчера в 06:20
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Космос

Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе

Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Суд освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

В Красноярске учительница избила школьниц во время урока

Обновлено в 02:18
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено в 01:27
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Футбол

Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»

Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Транспорт

В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы

Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Футбол

Мбаппе отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 02:16
Общество

Депутаты разрешили свердловчанам собирать мох и камыш

Заксобрание Свердловской области разрешило жителям региона свободно собирать мох и камыш в любых лесах на территории области.
Обновлено в 01:53
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты

В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей

Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты

В Huawei назвали российские цены на ноутбук Honor

Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook.
Обновлено в 00:57
Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами

Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ

Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Обновлено вчера в 03:55
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

В Японском море идет подводная борьба за рухнувший F-35

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев

Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
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