Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:01
На открытии торгов в понедельник, 15 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,38 рубля.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
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Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
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Грузинские ученые рассказали о виноделии на Марсе
Грузинские ученые порассуждали о занятии виноделием на Марсе и предположили, что первое вино, изготовленное на Красной планете, будет белым.
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Происшествия
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На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
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Суд освободил Савченко из-под стражи
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
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Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
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Десять человек пострадали в ДТП в Орске
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Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Транспорт
В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы
Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Футбол
Мбаппе отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 02:16
Общество
Депутаты разрешили свердловчанам собирать мох и камыш
Заксобрание Свердловской области разрешило жителям региона свободно собирать мох и камыш в любых лесах на территории области.
Обновлено в 01:53
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты
В России выходит самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей
Обновлено вчера в 05:25
Гаджеты
В Huawei назвали российские цены на ноутбук Honor
Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook.
Обновлено в 00:57
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами
Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Действия эсминца США в Чёрном море контролируют корабли ЧФ
Согласно информационному агентству Интерфакс, эсминец контролируют патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
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Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
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Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В Японском море идет подводная борьба за рухнувший F-35
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Происшествия
У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров
Около коттеджного поселка актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28